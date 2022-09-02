Народный депутат Александр Качура сообщил, что мы во время войны должны сохранить как можно больше гражданских и военных, ведь жизнь людей – приоритет номер один.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы тем и отличаемся от нашего врага, что наивысшей ценностью имеем человеческую жизнь. Это номер один приоритет. Потому что царило такое мнение, что мы вроде бы маленькая советская армия, а русская армия – это большая советская армия, и вот они как-то будут между собой соревноваться. Нет, с 2014 года мы стали армией стандартов НАТО, и это уже не раз доказали и Европе, и всему миру, и всем нашим партнерам», - сообщил Александр Качура.

По словам нардепа, мы по-другому строим стратегию, чем россия. Любое контрнаступление – это не сохранение техники, это не то, сколько сантиметров или километров земли мы освободим завтра или послезавтра. Это то, с какими потерями мы выйдем и какого результата мы сможем достичь в результате этого контрнаступления.

«И мы должны сохранить самое большое количество гражданских и военных. И это самый главный приоритет, это то, что нас точно отличает от тактики, которую сейчас ведет министерство обороны российской федерации», - заявил Александр Качура.

По словам нардепа, путь по освобождению украинских территорий от врага будет непростым, чрезвычайно болезненным, трудным, но мы его пройдем, и развеется украинский флаг на всех территориях, которые пока оккупированы российскими войсками.

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