Протоиерей Сергей Ющик сообщил, что во время таинства Соборования семь раз читаются особые молитвы.

Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Таинство Соборования в основном совершается в храме или же, в случае необходимости, может совершаться и дома. Если мы говорим о названии самого таинства Елеосвящения, именно так называется это таинство, то Соборование, это скорее его второе название, которое походит от слова «собор», поскольку оно по нашим богослужебным предписаниям и книгам совершается именно собором духовенства», - сообщил Сергей Ющик.

По словам протоиерея, для совершения Таинства семь раз читаются особые молитвы, семь раз апостольские чтения и урывки Евангелия, поэтому необходимо совершать Таинство семью священнослужителями. Но совершать Таинство может и один священнослужитель, обязательно прочитывая все молитвы. Таинство совершается достаточно долго, минимум полтора часа.

«С литургической точки зрения, таинство Соборования собой объемлет весь суточный круг богослужения, поскольку оно имеет элементы вечернего богослужения, элементы утреннего богослужения и даже элементы литургийного богослужения. Если говорить о непосредственном совершении, то в таинстве Соборования читаются молитвы на освещение самого елея, поскольку именно он является у нас веществом Таинства», - отметил Сергей Ющик.

Как писала ранее Politeka, протоиерей Сергий Ющик сообщил, как подготовиться к таинству Соборования.

Также Politeka сообщала, что протоиерей Сергей Ющик сообщил три важнейшие основы таинства Соборования.