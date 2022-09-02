Политолог Светлана Кушнир рассказала, что западная помощь помогла Украине перехватить инициативу, поэтому сейчас у украинских войск появилась возможность пойти в наступление и начать закрепляться на новых позициях.

Об этом она рассказала на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Очередное заседание в Рамштайне, поставка вооружения с высокой дальностью и точностью попадания: «HIMARS», а также великобританские M270 MLRS, которые гораздо эффективней, чем «HIMARS» – это был огромный шаг к тому, чтобы ликвидировать российские склады боеприпасов», - отметила Светлана Кушнир.

По словам эксперта, эти события сыграли ключевую роль в российско-украинской войны – Украина смогла получить больше преимущества и начала уничтожать важные военные объекты на большом расстоянии.

«Для нас главное не упустить момент нашей инициативы. Мы смогли уже уничтожить около 4-5 российских военных баз, которые незаконно построены на территории временно-оккупированного Крыма», - подчеркнула Светлана Кушнир.

Как отметила политолог, Украина перехватила инициативу в войне, поэтому сейчас наши войска будут пытаться проводить контрнаступление и укрепляться на новых позициях.

Как сообщала Politeka, политолог Вадим Карасев заявил, что внутренние конфликты сейчас очень вредны, потому что вся страна, все украинцы идут к одной цели – победе.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Бизяев заявил о ударах по Крыму: У Украины появились «длинные руки».





