Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».
«В православии есть молитвы, которые содержатся в молитвослове и называются «Молитвы на сон грядущим». Эти молитвы составлены три столетия назад отцами Церкви. Они содержат прекрасные молитвословия», - рассказал отец Нестор.
Священник объяснил, что объем чтения вечернего молитвенного правила не является эталонным, православный христианин может уточнить у священника, духовного отца, какой объем молитв ему необходимо читать утром и вечером.
«Кому-то легко молиться целый час, кому-то тяжело молиться 5 минут. Человек со своим духовным отцом должен подумать и принять решение, какие молитвы он читает и что может читать кроме молитв. Помним, что православному христианину необходимо читать также и Священное Писание. Это потребность общения с Богом, которая проявляется не только в чтении молитв, когда мы обращаемся к Богу, но и в чтении Библии, когда Господь через слова Священного Писания обращается к нам», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.
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