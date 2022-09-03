Настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец рассказал, что если есть потребность в большем количестве общения с Богом христианин может молиться перед сном.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«В православии есть молитвы, которые содержатся в молитвослове и называются «Молитвы на сон грядущим». Эти молитвы составлены три столетия назад отцами Церкви. Они содержат прекрасные молитвословия», - рассказал отец Нестор.

Священник объяснил, что объем чтения вечернего молитвенного правила не является эталонным, православный христианин может уточнить у священника, духовного отца, какой объем молитв ему необходимо читать утром и вечером.

«Кому-то легко молиться целый час, кому-то тяжело молиться 5 минут. Человек со своим духовным отцом должен подумать и принять решение, какие молитвы он читает и что может читать кроме молитв. Помним, что православному христианину необходимо читать также и Священное Писание. Это потребность общения с Богом, которая проявляется не только в чтении молитв, когда мы обращаемся к Богу, но и в чтении Библии, когда Господь через слова Священного Писания обращается к нам», - подытожил протоиерей Нестор Коломиец.

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