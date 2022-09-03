Бандурист и боец ​​ТРО Тарас Компаниченко рассказал, есть ли у него сейчас друзья в россии и Беларуси, к которым можно обратиться, чтобы повлиять на ситуацию с войной.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает бандурист, в Беларуси у него есть друзья со сферы музыки, занимающие активную гражданскую позицию, но не имеющие влияния как такового. Это, отмечает он, скорее фольклористы, также есть этнические поляки, которые с уважением относятся к белорусской культуре и к нам, украинцы в тех регионах, где есть наши консуляты.

«Я мог бы к ним обратиться, но я тоже понимал, что нельзя их подставлять, это подвержение опасности», - отмечает Тарас Компаниченко.

В россии же, рассказывает гость программы, у него есть родственники, но общение с ними прекратилось еще в 2014 году. Кроме этого, говорит бандурист, в россии у него есть друзья и из среды музыки, связанные с Питером или с Москвой, они также звонили ему во время Майдана.

«Они волновались, но волновались очень смешно, что у нас там происходит, но они смотрели на это через призму пропагандистских лекал или пропагандистских очков, хотя пытались докопаться до истины и поэтому обращались ко мне. Но это во время Майдана, а сейчас нет», - рассказывает Тарас Компаниченко.

С другой стороны, отмечает бандурист, с ним поддерживают связь российские эмигранты, которые благодарят его за то, что они смогли открыть для себя Украину. По его словам, эти люди восхищаются песнями украинской революции, украинским барокко, эти открытия – потрясение для них, имеющее значение для личностного становления и мировоззренческого дополнения.

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