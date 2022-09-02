Бандурист и боец ​​ТРО Тарас Компаниченко рассказал, как после полномасштабного вторжения российских войск в Украину он решил взять оружие в руки и защищать страну.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы в те дни очень следили за происходящими процессами, и, конечно, как мужчины, мужья, мужи хотели как-то проявить свою гражданскую позицию, действительно обозначить не на словах, а на деле, что мы любим Родину», - объясняет Тарас Компаниченко.

То есть, рассказывает кобзарь, они следили за новостями, знали, что происходит в Гостомеле, о высадках, слышали первые ракетные удары, которые сбивала наша ПВО. К тому же, добавляет он, не хотелось погибнуть, будучи застреленным в затылок.

По словам гостя программы, он мобилизован, хотя сначала все было по контракту. В общем же, констатирует кобзарь, вообще взять в руки оружие – это было эмоциональное решение как для него, так и для многих его коллег по музыкальному цеху.

«Многие просто считали, что, если погибнет Украина, то погибнет весь мир, для которого мы работаем, не будет для кого петь», - подчеркивает Тарас Компаниченко.

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