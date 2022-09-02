Американский военный Гарри Табах рассказал, что НАТО структура не без изъянов, но самое главное – если вы член НАТО, то за вас вступятся при нападении агрессора.

Об этом он рассказал в программе «Сад вишневый».

«Чем больше стран, у каждой из которых есть свои интересы, тем больше бюрократии и меньше эффективность: у Балтийских стран, например, видение о Турции и интересы в этом отношении отличаются», - отметил Гарри Табах.

По словам военного, у НАТО, как и любой другой организации, есть свои изъяны – бюрократия и отсутствия единства в том или ином решении.

«Но, всё равно это Альянс, и если вы часть НАТО, то вам в вооруженном конфликте нужно меньше переживать, если так можно сказать, но это не значит, что вы не будете воевать, например Турция воюет, хоть она и член НАТО», - подчеркнул Гарри Табах.

Как отметил эксперт, ни одна страна в мире сейчас не воюет в одиночку – все силы собираются в коалиции, и Украина в том числе: наша страна получает поддержку от ряда государств, которые, так или иначе, представляют антипутинскую коалицию.

«Если совсем всё будет плохо, то уверен, что они вступят, и будут воевать вместе с Украиной. Это видно даже по добровольцам», - сказал Гарри Табах.

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