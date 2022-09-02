Об этом он рассказал на своем канале.

Предприниматель сообщил, что, по некоторым оценкам, сейчас проверками занимаются от 56 до более чем 70 тысяч инспекторов.

«Представьте себе, 70 тысяч инспекторов у нас в Украине. Да никакой бизнес не выстоит и не выдержит. 70 тысяч, представляете, какая армия. У нас только плательщиков НДС 230 тысяч. То есть, на каждого инспектора 3 предприятия», - сообщил Павел Себастьянович.

Павел Себастьянович заявил, что, учитывая такое количество, инспектор может на предприятии проводить проверки хоть каждую неделю, создавая некомфортные условия для предпринимателя и усложняя работу бизнеса. Предприниматель подчеркнул, что такого количества инспекторов не должно быть в Украине, и большинство из них необходимо просто уволить.

Также Павел Себастьянович рассказал про свою беседу с юристом Пьотром Кульпой, который сообщил, что инспекторы в Украине должны быть, но надо изменить их культуру, они должны стать помощниками бизнеса.

«У нас это невозможно, какой он будет помощник. То есть, по закону у него все полномочия прописаны: приходить, проверять, изымать документы», - добавил предприниматель.

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