Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, изменилась ли экономическая и социальная политика государства и позиция отдельных чиновников после войны.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, того общего объема средств, получаемых Украиной, на самом деле не хватает. Кроме того, он ставит вопрос к экономической и социальной политике государства. В частности, отмечает эксперт, почему отдельные ответственные чиновники не имеют четкой позиции по поводу создания рабочих мест и по поводу их поддержки.

«Мы этого ничего не видим. Мы видим новую налоговую систему, увеличение давления на оставшихся предпринимателей и т.д. Такая же ситуация с коммунальными платежками, такая же ситуация и со всем остальным», - подчеркивает Олег Попенко.

Следовательно, констатирует он, ситуация в государстве не выходит на какое-то новое видение, месяцы войны не сильно повлияли на власть. В то же время эксперт напоминает о количестве вынужденных переселенцев и количестве уехавших за границу украинцев, которые не собираются возвращаться.

«Нет в системе координат государства людей, которые могут четко и быстро реагировать на кардинальные изменения, которые произошли в государстве, в обществе, в мире, то есть этот период не заставил людей пересмотреть свое отношение к происходящему. Они не понимают этого», – подчеркивает Олег Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко заявил, что после военных действий ЗАЭС – это самая болезненная точка на карте Украины.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман сообщил, что россия должна выплатить компенсации всем украинцам за войну.