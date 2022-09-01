Об этом он рассказал на канале my.ua.

«Основная наша проблема в Украине идейная, отставание от самых успешных стран. Я считаю, что самое важное, что нам необходимо – это достичь мировоззренческой реформации. К счастью, мы по крайней мере уже отвергли концепции совместно с русским фашизмом. То есть, от них мы отказались. Но дальше у нас проблема: в чем суть украинской концепции?» – отметил Олесь Доний.

Как сообщил идеолог, мы уже осознали, что мы – не русские, но нам нужно теперь определиться, в чем наше принципиальное отличие и где наше сходство с европейскими другими народами, что нам нужно брать от них позитивного, а что необходимо собственное лелеять и беречь. Украинских концепций может быть много, каждый может создать свою и предложить ее обществу.

«Это, в первую очередь, предложения для себя, а потом уже предложения для других. И теперь есть выбор. Если общество готово работать над собой, то оно не только победит в войне, но и победит собственные негативные черты», - подчеркнул Олесь Доний.

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