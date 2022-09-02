Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева в программе «Диктаторы и большой спорт».

«Сталин при том, что он был садистом и сатаной, понимал вес пиара и мировоззренческих манипуляций с обществом. То, что спорт – это часть мировоззренческих манипуляций, это безусловно», - отметил Олесь Доний.

По мнению эксперта, спорт во времена правления Сталина использовался в основном для создания картинки благополучия людей, но на самом деле это была лишь маска для пиара кровавого диктатора.

«Это все использовалось Сталином. Футбол занимал небольшую часть, но напомню о парадах физкультурников, выполнявших колоссальную миссию по привлечению и идеологическому перемолу здоровых молодых людей», - подчеркнул Олесь Доний.

Как отметил идеолог, спорт в СССР также использовался для того, чтобы делать молодежь сторонниками тоталитарного режима.

Как сообщала Politeka, Семен Случевский заявил, что Лобановский сделал то, чего никто не делал: создал высокотехнологичные приборы для тренировок.

Также Politeka публиковала слова Алексея Куща: Если мы говорим о реструктуризации долга, то здесь как раз мяч всегда был на нашей стороне.