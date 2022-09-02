Политолог Вадим Карасев рассказал, что Украина – это воюющая демократия, однако нужно сейчас воздержаться от требования как можно больших свобод, чтобы сконцентрироваться на одном – пути к победе.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Война меняет страну. С войны страны выходят другими: многое будет зависеть от исхода войны. Мы воюющая демократия, но нужно понимать, какие идут тенденции и тренды», - отметил Вадим Карасев.

По словам политолога, война затянется, поэтому нужно адаптироваться под эти условия, чтобы эффективнее двигаться.

«Война надолго, потому что сейчас эпоха войн, перераспределения мира и силовой политики. Война на территории Украины может быть разной, она может быть горячей, большой или «перемирие», но в разных формах – война надолго», - подчеркнул Вадим Карасев.

По мнению политолога, сейчас в стране происходит кризис оппозиционности, но это абсолютно нормально, потому что во время военного положения должна быть определенная деликатность в критике власти и даже цензура, потому что сейчас у нас есть основной конфликт – с россией, которую мы должны победить, чтобы иметь право на существование, а внутренние конфликты сейчас очень вредны, потому что вся страна, все украинцы идут к одной цели – победе.

Как сообщала Politeka, экономический эксперт сообщил, почему налоговая реформа не сработала в Украине.

Также Politeka публиковала слова политолог Руслана Бизяева: То, что мы сейчас наблюдаем, – это имитация третьей мировой войны.





