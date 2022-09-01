Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Все дела для человека здесь, на земле, здесь множество дел. Люди же вообще игнорируют настоящее, настоящее время. Когда-то все смотрели в прошлое, говорили, что надо туда. Потом появился новый тренд, и все стали говорить о будущем. Мы не будем решать эти проблемы, которые есть сегодня. Потом, победим, после победы. Они думают, что, когда мы с этими всеми проблемами победим, то после войны будут с ними уже разбираться», - отметил Анатолий Якименко.

По словам публициста, разговоры о будущем – это попытки убежать от себя и от настоящего. Однако нельзя во время войны забывать о нынешних проблемах и откладывать их решения на потом, необходимо уже сейчас действовать и что-то менять. Анатолий Якименко заявил, что люди обычно ищут что-то новое, когда им скучно, когда они не хотят себя занять чем-то важным, чем-то, что сейчас актуально.

Публицист подчеркнул, что попытки найти что-то новое – это абсолютно российская ментальность, и именно этим россияне отличаются от европейцев.

«Эти просторы большие постоянно дают тебе возможность покидать проблемы и переходить в новое, но не наводить порядок у себя. Этим европеец и отличается, что он живет на очень ограниченной территории, вынужден постоянно совершенствоваться, у него это жизненное пространство уже изучено», - добавил Анатолий Якименко.

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