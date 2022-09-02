Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Украина постепенно движется к техническому дефолту. У нас количество предприятий, которые платят НДС, за последние три года уменьшилось на 47 тысяч – эти предприятия исчезли с экономической карты», - отметил Павел Себастьянович.

Как отметил политолог, количество предприятий-налогоплательщиков уменьшается, что влияет на налоговый сбор, который в свою очередь является причиной дефицита бюджета.

«Нам срочно нужна радикальная либерализация, чтобы исчезли ненужные администрирования и проверки, потому что, несмотря на то, что у нас война, у нас продолжаются наезды проверяющих органов на бизнес», - подчеркнул Павел Себастьянович.

По мнению эксперта, чтобы стабилизировать экономику, нужно дать больше свободы бизнесу и тогда отчисления в бюджет станут больше.

Как сообщала Politeka, экономический эксперт сообщил, почему налоговая реформа не сработала в Украине.

Также Politeka публиковала слова Руслана Бизяева: То, что мы сейчас наблюдаем – это имитация третьей мировой войны.