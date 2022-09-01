По словам Жорина, среди Европы российская федерация устроила концлагерь, где пытают и убивают людей, а затем этим хвастаются. «Чрезвычайно сложно осознать, что в то время пока украинские военные, азовцы каждый день выкладываются на 100% на линии фронта для того, чтобы сдерживать врага, мир делает вид как все ок, и что это абсолютно нормально, когда посреди Европы существует современный концентрационный лагерь. устроила российская федерация, где они пытают людей, убивают людей, издеваются над людьми, а потом еще и хвастаются», - заявил бывший командир полка в эфире 24 канала.