Об этом он рассказал на своем канале.

«Демократия – это все-таки коллективное принятие решений. То есть, если возникает у кого-то какое-то решение, по той же налоговой реформе, обязательно должно быть общественное обсуждение, экспертные круглые столы. Это решение должно быть такое, что люди с ним согласны. Это основной принцип демократии. Хотя он еще раньше был, даже можно сказать христианский принцип: «Не желай другому того, чего себе не желаешь», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, никого нельзя принуждать делать что-то без его согласия. То же самое касается и принятия решений в государстве. Павел Себастьянович подчеркнул, что есть основные принципы демократии, согласно которым нельзя использовать людей без их согласия. То есть, люди должны согласиться с правилами, без согласия народа никакие законы принимать нельзя.

«Демократия – это именно то, к чему нам надо стремиться, попробовать сделать так, чтобы все решения принимались людьми, чтобы объявлялись заранее решения, обратная связь учитывалась. Если постоянно принимаются неправильные решения, значит, человек должен уйти с поста. Должны быть инструменты отзывов, инструменты увольнения чиновников людьми, гражданами», - заявил Павел Себастьянович.

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