Политолог Руслан Бизяев рассказал о военных конфронтациях в мире, а также высказался по поводу вероятности применения ядерного оружия.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Я бы не исключал вариант размещения ядерного оружия в Крыму. То, что мы сейчас наблюдаем – это имитация третьей мировой войны и одним из её компонентов будет, безусловно, ядерное противостояние», - отметил Руслан Бизяев.

По словам эксперта, этот вопрос касается глобальной системы безопасности: противостояние Китая, у которого есть ядерное оружие, и Тайваня, ситуация между Турцией и Грецией, которая в последние недели активно обостряется, а также индо-пакистанский конфликт не заморожен полностью – это две неформально ядерных державы.

«В свете этих событий тема ядерного оружия, особенно тактического, никуда не уйдет, но пока что она больше проявляется в сфере медиа, и слава Богу», - подчеркнул Руслан Бизяев.

Как отметил политолог, на данный момент разговоры о ядерной войне – это лишь материал для СМИ, но такая угроза действительно существует, ибо уж очень много ядерных государств в мире решили резко повздорить в один момент с кем-то.

Как сообщала Politeka, алжирский международный эксперт Аурагх Рамдан объяснил, почему у Эрдогана хорошая поддержка в Турции.

Также Politeka публиковала слова Гарри Табаха: Явно у Украины появились какие-то клыки или когти и они их начинают показывать.