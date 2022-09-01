Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Я бы не исключал вариант размещения ядерного оружия в Крыму. То, что мы сейчас наблюдаем – это имитация третьей мировой войны и одним из её компонентов будет, безусловно, ядерное противостояние», - отметил Руслан Бизяев.
По словам эксперта, этот вопрос касается глобальной системы безопасности: противостояние Китая, у которого есть ядерное оружие, и Тайваня, ситуация между Турцией и Грецией, которая в последние недели активно обостряется, а также индо-пакистанский конфликт не заморожен полностью – это две неформально ядерных державы.
«В свете этих событий тема ядерного оружия, особенно тактического, никуда не уйдет, но пока что она больше проявляется в сфере медиа, и слава Богу», - подчеркнул Руслан Бизяев.
Как отметил политолог, на данный момент разговоры о ядерной войне – это лишь материал для СМИ, но такая угроза действительно существует, ибо уж очень много ядерных государств в мире решили резко повздорить в один момент с кем-то.
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