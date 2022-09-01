Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
По мнению эксперта, решение властей относительно военной подготовки как обязательного условия к принятию на государственную службу связано с тем, что главы местных администраций и другие служащие не могут быть полноценно полезны в состоянии войны, а также не имеют опыта, как действовать в критических ситуациях, связанных с войной.
«Их жизненный опыт не дает им это сделать», - подчеркнул Анатолий Якименко.
По словам публициста, в военное время госслужащие должны действовать максимально эффективно и отвечать требованиям времени. Как отметил эксперт, решения властей связанные с войной не так эффективно выполняются из-за отсутствия определенных знаний у госслужащих на руководящих должностях.
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