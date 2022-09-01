Публицист Анатолий Якименко высказался по поводу военной подготовки как обязательного условия для принятия на государственную службу.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По мнению эксперта, решение властей относительно военной подготовки как обязательного условия к принятию на государственную службу связано с тем, что главы местных администраций и другие служащие не могут быть полноценно полезны в состоянии войны, а также не имеют опыта, как действовать в критических ситуациях, связанных с войной.

«Их жизненный опыт не дает им это сделать», - подчеркнул Анатолий Якименко.

По словам публициста, в военное время госслужащие должны действовать максимально эффективно и отвечать требованиям времени. Как отметил эксперт, решения властей связанные с войной не так эффективно выполняются из-за отсутствия определенных знаний у госслужащих на руководящих должностях.

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