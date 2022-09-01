Американский военный Гарри Табах рассказал о сегодняшней ситуации на Херсонском направлении и объяснил, в чем преимущество украинской армии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Херсон – это сегодня значимое место. То есть это такой Сталинград Второй мировой войны, который будет решающим. Чем раньше украинцы его отобьют, чем раньше россияне оттуда драпанут, тем быстрее будет сокрушимая победа Украины над фашистской россией», - подчеркивает Гарри Табах.

Сегодня же, рассказывает эксперт, его окружение военных в Украине находится в приподнятом настроении, весь первую линию обороны Херсона прорвали, что уже является большим успехом. Тем не менее, констатирует он, бои идут.

«Явно у Украины появились какие-то клыки или когти и они их начинают показывать, сначала в Крыму, а сейчас уже в Херсоне, в таком Сталинграде сегодняшней войны, где будет решающая битва», - отмечает Гарри Табах.

Также военный сообщает, что США передают и, возможно, уже передали Украине то, что они называют убийцами радаров, с помощью которых можно гасить российские радары и ослеплять их ПВО. Как он рассказывает, у них есть специальные снаряды, ракеты, которые чувствуют локаторы и бьют туда.

«Я знаю, что мы собирались передать, думаю, уже, видимо, так. Как только это происходит, господство в небе переходит к тебе, если у тебя есть авиация. У Украины есть авиация», - утверждает Гарри Табах.

Попутно он отмечает, что в свое время украинское командование провернуло отличный маневр, когда за несколько часов до начала войны спрятало авиацию и ПВО, поэтому россия бомбила уже пустые места. Сейчас же, констатирует военный, мы видим, что не все ракеты падают на голову украинцев и многие из них сбивают, собственно, как и самолеты.

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