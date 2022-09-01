Политолог Артем Бронжуков сообщил, что образ русской армии как второй армии мира теперь окончательно уничтожен.

Об этом он рассказал на канале my.ua.

«На самом деле, нужно отметить, что это действительно прямо крутая идея. Главное здесь месседж. Реально пути хотел парад победы на Крещатике, и он получил парад российской техники, но, конечно, не тот, что хотел. Сегодня это месседж как раз и для Украины, насколько мы сильны, насколько украинцы могут противостоять, как говорили, второй армии мира. И это важный месседж для наших международных партнеров, насколько здесь эффективно используют оружие, которое мы получаем», - сообщил Артем Бронжуков.

По словам политолога, парад уничтоженной российской техники на Крещатике – это синергия имиджевых и идеологических результатов, которые очень положительно работают на наше государство и в целом на нашу победу, полностью разрушая в сознании как украинцев, так и всего мира образ непобедимой «второй армии мира».

«Как раз этот культ такой российской силы весь развалился, и сегодня эта идея путина о непобедимой российской армии выглядит так же, как сгоревшие российские танки на Крещатике, – небоеспособной и нежизнеспособной», – заявил Артем Бронжуков.

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