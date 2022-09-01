Об этом он рассказал на канале my.ua.
«На самом деле, нужно отметить, что это действительно прямо крутая идея. Главное здесь месседж. Реально пути хотел парад победы на Крещатике, и он получил парад российской техники, но, конечно, не тот, что хотел. Сегодня это месседж как раз и для Украины, насколько мы сильны, насколько украинцы могут противостоять, как говорили, второй армии мира. И это важный месседж для наших международных партнеров, насколько здесь эффективно используют оружие, которое мы получаем», - сообщил Артем Бронжуков.
По словам политолога, парад уничтоженной российской техники на Крещатике – это синергия имиджевых и идеологических результатов, которые очень положительно работают на наше государство и в целом на нашу победу, полностью разрушая в сознании как украинцев, так и всего мира образ непобедимой «второй армии мира».
«Как раз этот культ такой российской силы весь развалился, и сегодня эта идея путина о непобедимой российской армии выглядит так же, как сгоревшие российские танки на Крещатике, – небоеспособной и нежизнеспособной», – заявил Артем Бронжуков.
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