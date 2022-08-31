Так, 26 июля 2022 во время боевых действий и в результате попадания боеприпасов и их обломков, на территории села Шевченково Николаевской области возник пожар на поле с пшеницей, общей площадью 230 га.



Об этом сообщает Государственная экологическая служба Украины.

Согласно расчетам, осуществленным инспекторами Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в результате горения произошло попадание неорганизованных чрезвычайно вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ущерб окружающей среде составил более 1,27 млрд гривен.

Специалисты Госэкоинспекции и Оперативного Штаба продолжают фиксировать и рассчитывать вред природной окружающей среде, причиненный российскими войсками.