Так, 26 июля 2022 во время боевых действий и в результате попадания боеприпасов и их обломков, на территории села Шевченково Николаевской области возник пожар на поле с пшеницей, общей площадью 230 га.
Об этом сообщает Государственная экологическая служба Украины.
Согласно расчетам, осуществленным инспекторами Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), в результате горения произошло попадание неорганизованных чрезвычайно вредных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ущерб окружающей среде составил более 1,27 млрд гривен.
Специалисты Госэкоинспекции и Оперативного Штаба продолжают фиксировать и рассчитывать вред природной окружающей среде, причиненный российскими войсками.
Специалисты Госэкоинспекции и Оперативного Штаба продолжают фиксировать и рассчитывать вред природной окружающей среде, причиненный российскими войсками.
Госэкоинспекция напоминает, если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, возникшего в результате военных действий и вреда окружающей среде, просим сообщать Оперативный Штаб при Госэкоинспекции:
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