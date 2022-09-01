Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
«У Эрдогана хороший проект, потому что он может его «продать» другому лагерю, потому что ислам и православие очень близкие религии в политическом плане – это автократии», - отметил Аурагх Рамдан.
По словам эксперта, Эрдоган имеет хорошие электоральные симпатии по причине его уклона на религиозный вопрос, которые, безусловно, является достаточно важным в Турции. Также, следует отметить, что Турция объединяет в себе две религии – православие и ислам, которые в идеологическом плане являются похожими.
По мнению эксперта, президент Турции понимает, что сейчас происходят процессы изменений в мире, и пытается как-то под это подстроиться, что выйти на первые позиции в мировом порядке. Как он отметил, это и есть главная цель проекта Эрдогана.
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