Алжирский международный эксперт Аурагх Рамдан рассказал, в чем заключается политическое преимущество президента Турции Эрдогана, а также объяснил, какая у него цель.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«У Эрдогана хороший проект, потому что он может его «продать» другому лагерю, потому что ислам и православие очень близкие религии в политическом плане – это автократии», - отметил Аурагх Рамдан.

По словам эксперта, Эрдоган имеет хорошие электоральные симпатии по причине его уклона на религиозный вопрос, которые, безусловно, является достаточно важным в Турции. Также, следует отметить, что Турция объединяет в себе две религии – православие и ислам, которые в идеологическом плане являются похожими.

По мнению эксперта, президент Турции понимает, что сейчас происходят процессы изменений в мире, и пытается как-то под это подстроиться, что выйти на первые позиции в мировом порядке. Как он отметил, это и есть главная цель проекта Эрдогана.

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