Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Это не спонтанный прорыв, вспышка или случайно дрогнули орки и мы побежали вперед, а к этому мы готовились – это спланированная операция, которая шла четко по плану и очень тяжело», - отметил Кирилл Сазонов.
По словам военного, если сравнить херсонское направление и донецкое, то херсонское является намного сложнее для ведения боевых действий. Как он отметил, Донбасс сам по себе с точки зрения ландшафта имеет заросли, овраги и многое другое, что может помочь в маскировке, а ключевая особенность Херсонщины – это степи, на которых военные, как на ладони.
«Поэтому было очень тяжело, но смогли, потому что действовало сразу несколько бригад, координируя свои действия. Это получилось сделать – прорыв был очень красивым и жестким без глупостей и без никакого шапкозакидательства», - подчеркнул Кирилл Сазонов.
Как отметил военный, украинские военные смогли успешно атаковать так называемую «109 армию днр», которая стояла в первом кольце обороны.
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«Они, как у нас говорят, «протекли», дрогнули и побежали: жесткое давление, отработала артиллерия и пошли танки с пехотой. Естественно прикрывавший их российский десант лучше подготовлен и они лучше вооружены, но они тоже дрогнули и побежали, потому что в этой ситуации, как правило, начинают бежать все. Ситуация: ты стоишь и рядом с тобой твои коллеги, которые прикрывают тебя огнем, но если они побежали назад, то у тебя не просто нет поддержки с фланга, а у тебя с фланга раздается «Доброго вечора, ми з України» и прилетают пули, гранаты и что угодно», - сказал Кирилл Сазонов.
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