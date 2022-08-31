Украинский политолог Юрий Романенко пообщался с Президентом аналитического центра Consultations on international policy and economy (Канада) Фикретом Шабановым, давшим масштабную картину слома мировой системы.

Соответствующее видео Юрий Романенко опубликовал на своем личном YouTube канале. По словам Фикрета Шабанова драйверами слома мировой системы являются два ключевых игрока. Речь идет о Ватикане и Англосаксах.

Фикрет Шабанов уверен, что мира ждут огромные потрясения в ближайшие годы, которые приведут к переформатированию политической карты мира. Россия будет разгромлена и разоружена, будут фрагментированы Иран и Турция, Германия и Франция провалятся в самый мощный кризис, который приведет к распаду ЕС.

Но, несмотря на это, хорошие прогнозы специалист дает для самой Украины, а также соседней Польши, которая сейчас очень активно помогает украинцам с самого начала российской агрессии. Однако он заявляет и о высокой возможности достаточно негативных событий, в частности, ядерного удара России по Украине.

"Польша повысится, а Украина имеет огромный шанс стать одним из ключевых государств Европы. Фикрет Шабанов уверен, что Россия нанесет тактический ядерный удар по Украине или организует аварию на Запорожской АЭС. Он уверен, что после окончания кризиса будет создан один центр управления миром проблем экологии и рационального управления ресурсами", - говорит Шабанов.

Напомним, В небе вырос черный "гриб": новый пожар полыхает в Крыму, что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, Контрнаступление ВСУ заставило кремль менять приоритеты: американцы объяснили подлый замысел рф.

Также Politeka писала, что "Кто не хочет белую ткань, тем черные мешки": оккупантов на Херсонщине эпически потроллили, забавное видео.