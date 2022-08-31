Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал «Труха».
В разговоре с подругой Наталья пожаловалась на активизацию боевых действий и рассказала, что её муж, который работает в ФБС, говорит, что нужно срочно убираться из Крыма.
«Андрей сказал срочно выезжать, вообще не знаю, сентябрь на носу, ребёнку надо в школу», - поделилась она в переписке с подругой.
Вместо подготовки ребенка к школе, жена сотрудника ФСБ Наталья Поплавская заинтересована в том, чтобы как можно скорее продать мебель и квартиру, которая, учитывая место работы её мужа, скорее всего была отобрана у местных жителей и досталась им незаконно.
«И вот тоже прикол с квартирой, Андрею же дали квартиру, а документов на неё нет…», - добавила Наталья.
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