Украинским спецслужбам удалось перехватить переписку жены сотрудника ФСБ России Натальи Поплавской, которая вместе с мужем проживает во временно оккупированном Крыму.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Telegram-канал «Труха».

В разговоре с подругой Наталья пожаловалась на активизацию боевых действий и рассказала, что её муж, который работает в ФБС, говорит, что нужно срочно убираться из Крыма.

«Андрей сказал срочно выезжать, вообще не знаю, сентябрь на носу, ребёнку надо в школу», - поделилась она в переписке с подругой.

Вместо подготовки ребенка к школе, жена сотрудника ФСБ Наталья Поплавская заинтересована в том, чтобы как можно скорее продать мебель и квартиру, которая, учитывая место работы её мужа, скорее всего была отобрана у местных жителей и досталась им незаконно.

«И вот тоже прикол с квартирой, Андрею же дали квартиру, а документов на неё нет…», - добавила Наталья.