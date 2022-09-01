Об этом он рассказал на канале my.ua.

«Мы идем по пути поиска себя, формализации нас самих в тех формах социальной организации, которые будут нам присущи нашей внутренней составляющей. Потому что Украина, на самом деле, - это чувство и чувство воли, свободы, единения, которое требует определенной формы», - сообщил Александр Новохатский.

Народ стремится своими действиями показать, что он хочет перемен, хочет тех форм социального устройства, которые будут соответствовать его сущности и внутреннему ощущению.

«Революция – это следствие, любое проявление социальной активности – следствие несоответствия условиям», - отметил Александр Новохатский.

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