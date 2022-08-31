Об этом он рассказал на канале my.ua.

«Это, пожалуй, ключевой вопрос, который беспокоит сейчас каждого украинца: «Когда будет зарплата?» Моя жена, работающая в компании, не получает заработную плату, начиная с февраля. Ее отправили в отпуск за свой счет, она официально трудоустроена, но включительно по август им не обещают никаких выплат. Поэтому, кроме того, что люди потеряли реально, мы на сегодняшний день имеем еще катастрофическую ситуацию с теми, кто числится на работах. Там тоже непонятная история, что с ними происходит», – сообщил Юрий Подорожный.

Политтехнолог отметил, что сейчас еще и за границу уехали люди, среди которых не только наемные рабочие, но и те, кто создавал свой продукт и работал на украинскую экономику. Работа предприятий – это вопрос номер один в государстве, поэтому власти должны что-то сделать, чтобы бизнес начал эффективно работать.

«Мы буквально месяц назад обсуждали, какие налоги там должны вводиться. Мне кажется, первокурсник экономического вуза вам скажет, что надо делать льготы, так денег не будет, так государство ничего собирать не будет. Поэтому для экономики сегодня нужны реанимационные действия, правительство сегодня должно исходить из серьезных реформ и оплаты труда, и налогообложения, и содействия бизнесу», - отметил Юрий Подорожный.

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