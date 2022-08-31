Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко рассказал о комиссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС и прокомментировал заявление Пескова по поводу безопасности делегации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«После военных действий ЗАЭС - это наиболее больная точка на карте Украины», - подчеркивает Олег Попенко.

Как он рассказывает, комиссия МАГАТЭ уже приехала в Украину, но в группу не попали американские и британские представители. По мнению эксперта, это связано с тем, что около 50% работников МАГАТЭ – это россияне, они продавили вопрос о том, чтобы в этой группе не было представителей ни Великобритании, ни США как стран, что активно помогают украинской стороне.

Также он комментирует заявление Пескова о том, что российская сторона по приезду МАГАТЭ на Запорожскую АЭС гарантирует полную безопасность этой делегации.

«Это выстрел себе в ногу, логика какая-то теперь абсолютно отсутствует у них. Если станцию обстреливают, по заявлениям российской стороны, украинские военные, то тогда как российская сторона может гарантировать, что ничего не будет? По заявлениям российской стороны, Украина как бы вроде обстреливает. По сути, получается, они сами себя выдают», - констатирует Олег Попенко.

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