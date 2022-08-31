Об этом она рассказала в программе «Сад вишневый».
«Во второй половине 19 века уже была другая эпоха и другие задачи, поэтому если бы мы оставались на прошлых достижениях, то мы бы тоже могли исчезнуть», - отметила Елена Скоморощенко.
По ее словам, раньше, когда украинцы находились в оккупации российской империи, перед украинской интеллигенцией стояла важная задача – донести до всех украинцев их идентичность, но учитывая тоталитаризм, это было очень трудно и опасно для самой интеллигенции.
«Каждый раз это был безумный вызов, но нам повезло благодаря одной семье и двум гениям – брату и сестре Драгомановым. Ольга Драгоманова известнее Елены Пчелки», - подчеркнула Елена Скоморощенко.
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