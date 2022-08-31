Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал смерть Горбачева и объяснил, что символически это закольцовывает историю с попытками путина восстановить СССР.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Ведь Советский Союз разваливался тогда в августе и вот Горбачев умер. И с начала войны уже произошло несколько вещей», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

В частности, отмечает он, в мае этого года умер Кравчук, первый президент Украины, и Шушкевич, который, хоть и не назывался президентом Беларуси, но был председателем Верховного Совета, то есть возглавлял страну до Лукашенко. Следовательно, объясняет политтехнолог, это два человека, которые подписали Беловежские соглашения о распаде СССР, а третий, Ельцин, умер давно, но теперь – последний.

«Во время этой войны, которая идет за восстановление СССР, вдруг умирают все, связанные с распадом СССР, и последний президент СССР тоже умирает», - констатирует Михаил Шейтельман.

Попутно он напоминает, что путин именно пытался восстановить СССР, все эти красные флаги, старые советские паспорта, он даже настаивал на том, чтобы переговоры о капитуляции Украины проводились в Беловежской Пуще.

«Я считаю, что смерть Горбачева прямо закольцевала эту историю, попытки путина восстановить Советский Союз», - утверждает Михаил Шейтельман.

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