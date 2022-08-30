Журналистка Катерина Котенкова рассказала, на какие услуги распространяется установленный мораторий на тарифы для населения и как долго он будет действовать.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, в последнее время в интернете появлялось много фейковой информации о тарифах, нуждающихся в развенчании. В частности, отмечает она, тарифы на тепло для населения осенью повышать не будут, поскольку ВР приняла закон №2479-9 об установлении моратория на повышение тарифов и, в частности, тарифа на тепло, а президент его уже подписал.

«Мораторий установлен на все время войны и после нее еще на полгода. Поэтому, если бы даже завтра закончилась война, все равно мораторий продолжался бы как минимум до конца февраля», - добавляет Екатерина Котенкова.

Кроме того, объясняет она, тариф на распределение газа также повышаться не будет, поскольку мораторий установлен и на услуги по распределению природного газа. В то же время журналистка отмечает, что по ценам на газ моратория нет, однако поставщики не будут их повышать как минимум до конца отопительного сезона.

«Однако мораторий все же установлен не на все тарифы. К примеру, относительно стоимости электроэнергии пока больше вопросов, чем ответов», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, тарифы на электроэнергию для населения пока установлены до 31 октября этого года, также нет определенности с тарифами на воду и канализацию.

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