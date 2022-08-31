Политолог Михаил Шейтельман рассказал, что украинская армия всерьез взялась за освобождение Крыма, что показывают последние атаки по военным объектам противника на полуострове.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Великая тактика выбрана украинским военным командованием и политическим руководством. Я раньше думал, что следующей целью украинской армии является освобождение Донецка, чтобы нанести удар по путину, и он потерял лицо, ведь если украинские войска в результате путинской «спецоперации» войдут в Донецк, то вряд ли путин надолго сохранит свою власть», - отметил Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, Украина выбрала целью именно Крым, что является, как он отметил, «ещё более дерзко, чем освобождение Донбасса». Это обусловлено особым, даже можно сказать «сакральным» отношением российского руководства к полуострову: освобождение Крыма – это будет сокрушительный удар для путинской власти.

«Вынудить россиян уйти из Крыма – это красивое решение. На момент, когда я записываю это видео, уже прошло 10 дней с момента прошлой бомбардировки Крыма, и представьте себе – путин молчит, хоть он точно понимает, что это не «покурили неудачно», - подчеркнул Михаил Шейтельман.

Также эксперт напомнил, что недавно у канцлера Германии Олафа Шольца спросили, может ли Украина западным оружием атаковать Крым, на что он ответил – «Мы поддерживаем восстановление территориальной целостности Украины».

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