Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал о параде сожженной военной техники на Крещатике и заявил, что российская армия уже показала все, на что она способна.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает политтехнолог, он и другие эксперты призывали граждан не посещать в День Независимости публичные мероприятия и не принимать в них участия. Тем не менее, констатирует он, на Крещатике устроили большой парад российской сожженной военной техники.

«Украинцы знают, что на Крещатике сейчас парад победы, предстоящей, будущей победы, парад, в котором выставлена вдоль всего Крещатика сожженная российская военная техника. Они мечтали проехать в парадной форме, а там стоит сгоревшее», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, добавляет он, на День Независимости на Крещатике был и Джонсон. В первый раз, когда он приезжал в Киев, вспоминает политтехнолог, был разгар ракетных обстрелов, но весь мир облетели кадры британского премьера в столице. Во время этого визита Джонсона, констатирует эксперт, также были ракетные обстрелы, но путин показал все, что мог.

«Почему он не смог попасть под Киев? Он не смог, ракеты не долетели, да, он убил, к сожалению, десятки людей. В частности, в Чаплино он накрыл железнодорожный состав, пассажирские вагоны и людей на станции, и рядом, 25 человек погибло, в том числе 2 детей. Но это все, что они могут, вот весь тот страшный удар, который они смогли нанести», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Якименко заявил, что истоками нашего сопротивления являются мораль и совесть.

Также Politeka писала о том, что Табах заявил, что ВСУ могут проводить сложные операции благодаря своей подготовке.











