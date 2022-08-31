Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Уже 20 лет я наблюдаю, как наши политики вообще защищают общие интересы граждан. И за эти 20 лет я не видел радикальных шагов по защите общих интересов. За эти полгода войны напечатано условно и запущено более двухсот миллиардов гривен. И эта все эмиссия сделана централизованно через банковскую систему, то есть это рефинанс для банковской системы. И мы видим девальвацию гривны на 50%, уничтожение экономики Украины на 50%, введение учетной ставки с 10% до 25%», - сообщил Валерий Пильгун.

На фоне этой ситуации Валерий Пильгун предложил, чтобы Национальный банк в качестве единого монополиста осуществлял следующую эмиссию через персональные счета граждан и назвал это безусловным базовым доходом.

«Это можно назвать и по-другому, например, это будет «эмиссия победы». Все условия, все знаки указывают на то, что внедрение безусловного базового дохода – это и есть нахождение того ресурса победы, который нам необходим для того, чтобы каждый гражданин ежемесячно, не думая в условиях войны, что не имеет минимального ресурса для выживания и участия в поддержке Вооруженных сил, понял, что общие интересы граждан защищены», - заявил Валерий Пильгун.

Как писала ранее Politeka, в ПФУ сделали важное заявление по стажу и назначению пенсий, как получить выплаты: «Два вида договоров…».

Также Politeka сообщала, что Нацполиция совместно с Госфинмониторингом разоблачила мошенников, которые при закупке военной амуниции завладели средствами Минобороны.