Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Уже 20 лет я наблюдаю, как наши политики вообще защищают общие интересы граждан. И за эти 20 лет я не видел радикальных шагов по защите общих интересов. За эти полгода войны напечатано условно и запущено более двухсот миллиардов гривен. И эта все эмиссия сделана централизованно через банковскую систему, то есть это рефинанс для банковской системы. И мы видим девальвацию гривны на 50%, уничтожение экономики Украины на 50%, введение учетной ставки с 10% до 25%», - сообщил Валерий Пильгун.
На фоне этой ситуации Валерий Пильгун предложил, чтобы Национальный банк в качестве единого монополиста осуществлял следующую эмиссию через персональные счета граждан и назвал это безусловным базовым доходом.
«Это можно назвать и по-другому, например, это будет «эмиссия победы». Все условия, все знаки указывают на то, что внедрение безусловного базового дохода – это и есть нахождение того ресурса победы, который нам необходим для того, чтобы каждый гражданин ежемесячно, не думая в условиях войны, что не имеет минимального ресурса для выживания и участия в поддержке Вооруженных сил, понял, что общие интересы граждан защищены», - заявил Валерий Пильгун.
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