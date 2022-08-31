Об это он рассказал на своем канале.

Михаил Шейтельман сообщил, что в последнее время много людей читают какие-то статьи, новости и ведутся на российскую пропаганду, которая очень хорошо скрыта и мастерски замаскирована.

«Где они это берут? Ну читают какие-то, чаще всего, российские сайты или неизвестные им сайты. И они верят в то, что там написано, потому что это не очевидно, это замаскировано, это все красиво сделано. И я решил дать совет тем, кто на стороне Украины, и тем, кто не является профессиональным манипулятором общественного мнения», - заявил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог посоветовал не читать новости на непроверенных ресурсах и на российских ресурсах. По словам Михаила Шейтельмана, только профессионалы могут читать СМИ россии, поскольку они умеют анализировать информацию и видеть скрытую пропаганду, тогда как другой человек может не заметить скрытую манипуляцию и поверить россии.

«Когда саперы сейчас разминируют города, освобожденные территории, они учились на саперов. Вы ж не пойдете разминировать сами. И я вам тоже не советую ходить на такие сомнительные ресурсы, сомнительные сайты и слушать сомнительных людей», - добавил политтехнолог.

Как писала ранее Politeka, гауляйтер Стремоусов сбежал с Херсона после контрнаступления ВСУ: записывает видео из Воронежа.

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https://youtu.be/xebi4Ny0CpQ





