Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что война показала, какая на самом деле российская федерация и что из себя представляет российская армия.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пока в россии еще умели снимать кино, пока оно не стало откровенной пропагандой, я еще на что-то велся, что вот смотрите, они формировали позитивный образ россиянина некий, образ россии как страны, которая меняется в западную сторону, в сторону цивилизации, растет. А потом эта вся россия приехала в Украину, и я увидел эту россию, меня в первые дни это шокировало. Я увидел этих пленных россиян, которых допрашивают, и что они говорят. А потом мы узнали, что они делают все эти россияне», - сообщил Михаил Шейтельман.

Политтехнолог рассказал, что Буча, Мариуполь и другие города, которые пострадали от агрессии оккупантов, показали, что такое на самом деле «честь российского офицера» и какая на самом деле российская армия, что она способна лишь на насилие и мародерство и не достойна называться второй армией мира.

«Буча, Мариуполь, грабежи, изнасилование, убийства, воровство сплошное, мародерство – вот это россия современная. Поэтому россия для меня – ужасная история, разочарование года. Вот такая российская федерация», - отметил Михаил Шейтельман.

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