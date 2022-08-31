Политтехнолог Михаил Шейтельман оценил работу Зеленского во время войны и объяснил, можно ли критиковать президента и есть ли за что.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Зеленский на самом деле английская королева для меня - он вне критики. Королева вне критики и Зеленский вне критики», - заявляет Михаил Шейтельман.

В частности, отмечает он, украинского президента критикуют за то, что он не предупредил своих граждан о начале войны. Поэтому эксперт моделирует ситуацию: Байден говорит Зеленскому, что россия нападет на Украину 16 февраля, он предупреждает население, люди куда-то уезжают, что-то закрывают, что-то покупают, но ничего не происходит и все возвращаются.

«Если бы Зеленский сказал открыто, что 16-ого война, путин бы ее не начал, начал бы на недельку позже, подождал бы немного, он 8 лет ждал, прежде чем начать такую полномасштабную. Поэтому критиковать Зеленского даже смешно», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как он отмечает, Зеленский стал президентом в молодом возрасте, у него полно энергии, до этого он занимался бизнесом, был менеджером и редактором, выступал на концертах. То есть, констатирует политтехнолог, это человек с сумасшедшим количеством энергии, психологической устойчивостью, умением работать с публикой и чувствовать людей. И этому человеку, подчеркивает он, выпала доля противостоять агрессии российской федерации.

«Вы понимаете, что работа Зеленского сейчас самая тяжелая работа в мире. Почему-то мне кажется, что почти никто бы не справился с этой работой», - утверждает Михаил Шейтельман.

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