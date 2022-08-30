Политтехнолог Руслан Бизяев сообщил, что сейчас в мире доминируют имперские концепции, и пока они будут существовать, в мире будут войны.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Когда же закончится текущая фаза российско-украинской войны? Она закончится тогда, когда станет окончательно понятно, что все старые концепции мертвы. Что такое старое концепция? В основе войны всегда лежит идеология, то есть, она всегда начинается в головах, и только потом конвертируется в выстрелы и залпы. Мы наблюдаем попытку доминирования нескольких имперских концепций», - сообщил Руслан Бизяев.

Политтехнолог отметил, что сейчас идеологии начинают девальвироваться, и когда они полностью девальвируются, тогда и закончится война. Руслан Бизяев подчеркнул, что не стоит ожидать того, что война, как многие говорят, закончится через неделю, две недели, месяц или два года. На данный момент сложно предсказать точную дату окончания войны, ведь она может закончиться только тогда, когда идеологии, которые ее породили, полностью исчезнут.

«Сейчас мы наблюдаем в той или иной степени имитацию Третьей мировой войны. Пока этот формат имитации будет идти, боевые действия не закончатся. Они могут затухать, они могут обостряться, но они пока что не закончатся», - заявил Руслан Бизяев.

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