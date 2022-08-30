Об этом он рассказал в своем блоге.

«В 17 в. украинское казачество приобретает особую субъектность после Хотинской войны, где благодаря ему Речи Посполитой удалось на более или менее выгодных условиях завершить войну. Украинское казачество продемонстрировало, что оно становится действительно важной большой влиятельной силой в Речи Посполитой», - подчеркивает Иван Патриляк.

Поэтому, объясняет он, казаки, видевшие себя военным классом, хотели, чтобы их права уравняли с правами шляхты, но вместо этого они получали только ограничения. В конце концов, констатирует эксперт, все это вылилось в мощное восстание Богдана Хмельницкого, переросшее в освободительную войну. Как он рассказывает, Хмельницкий понимал, что казацкому войску нужны союзники, поскольку это преимущественно была пехота, а королевская армия – это конница.

«Речь шла о том, чтобы получить союз с государством, которое сможет предоставить ему мощную кавалерию. И первым союзом, который заключил Хмельницкий фактически к моменту начала восстания, это был союз с вассалом Османской империи – Крымским ханатом», - отмечает Иван Патриляк.

По его словам, татарская конница была хорошо организована, поэтому Хмельницкий получил преимущество, казаки победили поляков в ряде сражений. В 1648 году, рассказывает историк, гетман провел успешную кампанию, дойдя до конца года до Львова, до польского города Замостья, заключив там перемирие.

«12 января 1649 года Хмельницкий торжественно вступает в Киев. Это очень важный момент, который мы должны понимать, потому что в этот период у Хмельницкого происходит перелом в его мировоззрении. В Киеве Хмельницкий размещается как гость церковных кругов, митрополита Сильвестра Косива, и в митрополичьих палатах в Лавре он гостит. Среди этих церковных киевских кругов жила идея возрождения Киевского княжества или Русского княжества с центром в Киеве», – объясняет Иван Патриляк.

Следовательно, говорит он, Хмельницкий перенял эти идеи и после завершения блестящих первых 2 лет войны сосредоточился на реализации идеи создания собственной монархии, что можно было сделать только благодаря установлению родственных отношений с другой монархией.

«Тогда республик в этой части Европы не существовало, Украина была окружена монархиями, Украина не была на острове, как Британия, где революция прошла. Украина была окружена монархиями и для того чтобы создать легитимное государство, это государство должно было иметь либо собственную монархию, либо быть под протекторатом какой-то другой монархии. Иначе это тогда не работало, иначе это не функционировало», - рассказывает Иван Патриляк.

Тогда, говорит он, Хмельницкий решил сродниться с молдавским монархом, а переговоры по протекторату вел с Османской империей. Тем не менее, констатирует эксперт, эти планы разрушились после смерти сына гетмана.

Как сообщала Politeka, Куса рассказал, как изменилась стратегия россии на международном фронте.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, что определило результат гражданской войны в Испании 1936-1939 годов.





