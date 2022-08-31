Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, какую политику будет проводить государство по налогам в следующий год и какие идеи сейчас обсуждаются.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Налоги украинцам будут поднимать. Об этом говорит народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, в Украине сейчас сложилась странная ситуация. Заместитель по экономическим вопросам при Кабмине выступает за радикальное снижение налогов с 1 января со следующего года и говорит, что деньги на это есть и будет международная помощь. В то же время, Кабмин и ОП настаивают на том, чтобы голосовали за их законы о повышении налогов», - рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, добавляет она, депутат говорит о правительственном законе о возврате налогообложения горючего на довоенный уровень и идее введения 10% сбора на импорт. Также журналистка сообщает, что в НБУ хотят ввести обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменные пункты, независимо от получаемой прибыли.

«Раньше обсуждалась возможность повышения военного сбора с 1,5% до 3%, однако тогда от этой идеи отказались из-за широкого негативного общественного недовольства, из-за общественного резонанса. Пока к вопросу вернулись в рамках программы «10-10-10», - отмечает Екатерина Котенкова.

По ее словам, подробнее о реформе «10-10-10» рассказал заместитель председателя ОП Ростислав Шурма, который отнесся к этому нововведению скептически и подчеркнул, что за счет собственных доходов Украина и сейчас тяжело закрывает только 30% своих потребностей.

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