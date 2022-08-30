Об этом он рассказал на своем канале.

«Первое, что надо сделать, - это ликвидировать инспекции. Второе – это администрирование налоговой службы. Что делает налоговая, в основном, с производствами. Плательщики НДС – это в основном производства, поэтому они страдают больше всех. И у них меняется код продукции, то есть сырье заходит с одним кодом, а продукция выходит с другим кодом. А когда меняется код предприятия, налоговая рассматривает тебя как преступника, что ты скручиваешь там что-то, что-то ты там химичишь. Поэтому тебя надо заблокировать», - заявил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, в Украине необходимо вообще убрать всех инспекторов и администрирование налоговой службы.

«То есть, нужна налоговая система такого уровня автоматизма, чтобы этот автоматизм осуществлялся на уровне банковского сектора», - сообщил Павел Себастьянович.

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