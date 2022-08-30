Публицист Анатолий Якименко рассказал, что Запад сейчас массово дает нам оружие, и объяснил, почему.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

По словам эксперта, полномасштабное вторжение россии привело к тому, что наш народ объединился и теперь каждый украинец четко чувствует свою идентичность и то, что он принадлежит к нашему государству.

«Потом они (Запад, - ред) увидели, что есть народ, способный оказывать эффективное сопротивление и который отвечает критериям. Причем, истоками этого сопротивления являются мораль и совесть – это не просто защита своей территории или битва за миску супа», - подчеркнул Анатолий Якименко.

Как отметил публицист, эта война имеет сакральное значение для Украины, ведь она ведется за наше будущее и возможность быть свободными украинцами. По его мнению, именно поэтому Запад поддерживает нас оружием.

Как сообщала Politeka, протоиерей Нестор Коломиец рассказал, какие молитвы нужно читать перед едой и после.

Также Politeka публиковала слова эксперта-международника Илии Кусы: Война показала, что у россии союзников нет.





