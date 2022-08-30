Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
По словам эксперта, полномасштабное вторжение россии привело к тому, что наш народ объединился и теперь каждый украинец четко чувствует свою идентичность и то, что он принадлежит к нашему государству.
«Потом они (Запад, - ред) увидели, что есть народ, способный оказывать эффективное сопротивление и который отвечает критериям. Причем, истоками этого сопротивления являются мораль и совесть – это не просто защита своей территории или битва за миску супа», - подчеркнул Анатолий Якименко.
Как отметил публицист, эта война имеет сакральное значение для Украины, ведь она ведется за наше будущее и возможность быть свободными украинцами. По его мнению, именно поэтому Запад поддерживает нас оружием.
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Также Politeka публиковала слова эксперта-международника Илии Кусы: Война показала, что у россии союзников нет.