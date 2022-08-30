Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.