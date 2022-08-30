Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, мероприятия по разоблачению проводились совместно с Государственной службой финансового мониторинга.
Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.
Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила 580 000 долларов США. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.
На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.
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Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн грн, 400 000 дол. США, 100 000 евро, черновые записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.