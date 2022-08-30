Американский военный Гарри Табах прокомментировал уровень украинской армии и заявил, что она может проводить сложные операции благодаря своей подготовке.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт утверждает, что успехи украинской армии на фронте и ее сопротивление – это заслуга не только военных и генерала Залужного, но и спецслужб, и гражданского населения.

«Это слаженность, это талант, это искусство, это наука, это смелость, храбрость, лидерство в первую очередь, где лидерами принимаются быстрые и грамотные решения. Это все вместе, как оркестр из разных инструментов, дирижером выступает генерал Залужный, но это мастерство и первой скрипки, и всех остальных, чтобы так слажено работать», - объясняет Гарри Табах.

По его словам, сегодня ВСУ и спецслужбы проводят такие операции, которые и правда дают фору израильтянам. Кроме того, замечает военный, это обычно занимает очень много времени, поэтому он убежден, что к войне готовились и готовились серьезно, чтобы проводить такие операции с небольшим количеством оружия.

«Бьют четко, бьют далеко, бьют по правильным целям с минимальным разрушением инфраструктуры или гражданского населения. Это профессионально, это сложные команды из разных агентств, которые, конечно, наверняка координирует Министерство обороны», - констатирует Гарри Табах.

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