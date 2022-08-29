С начала войны российские войска неоднократно обстреливали территории лесных урочищ Государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство» Николаевской области. В результате захватчики повлекли за собой масштабные пожары в лесах области и нанесли колоссальный ущерб окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Николаевской и Одесской области обработали данные и произвели расчет размера ущерба, вызванного загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ. Общая сумма ущерба окружающей среде составила более 111 млн. гривен.

Материалы дела переданы в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины и Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, что в результате обстрелов, совершенных оккупантами, огнем повреждены территории природно-заповедного фонда Национального природного парка «Кременские леса», Гидрологического заказника местного значения «Кременские каптажи» и часть Луганского природного заповедника «Трехизбенская степь» в Луганской области. Сумма ущерба 38 364 197 367 гривен.