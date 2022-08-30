Финансовый аналитик Соломон Манн объяснил, в чем разница между реальной финансовой системой и коммунистической.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

«Мир существует за счёт того, что экономика поддерживается финансированием – это разница между нормальными экономистами и Карлом Марксом, который не был экономистом и написал свою книгу в полном непонимании, что такое мировая экономика», - отметил Соломон Манн.

Как отметил эксперт, каждое дело начинается с инвестиции, которая позволяет развить свой бизнес и дать людям рабочие места, а не с обмана рабочего класса, чтобы тот бесплатно трудился, что, по мнению финансиста, заложено в экономической концепции Карла Маркса.

«Человек откуда-то берет деньги и покупает средства производства, которое он должен будет потом развить, при этом давая работу трудящимся – это разница между реальным положением вещей и выдумками коммунистов», - подчеркнул Соломон Манн.

По словам эксперта, главная разница между реальной и выдуманной экономикой – это инвестиции. Как он отметил, в этом и заключался главный изъян финансовой системы СССР.

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