Об этом он рассказал на канале «Православная Церковь».

«Еда – это дар Божий, и садясь за трапезу, мы должны поблагодарить Господа за то, что Он дает нам хлеб наш насущный. И поэтому по традиции читается молитва «Отче наш», потому что именно в этой молитве Господь заповедовал нам молиться о хлебе насущном: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», - сообщил Нестор Коломиец.

По словам протоиерея, кроме молитвы «Отче наш», есть еще молитва из псалма: «Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения». После трапезы мы также благодарим Господа за возможность поесть.

«Благодарим Господа за то, что через эту возможность еды мы продлеваем жизнь. Мы вспоминаем, что Подателем жизни является не еда, а жизнь, бытие дарует нам Бог. И поэтому тоже мы после трапезы совершаем молитву и читаем: ««Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия», - отметил Нестор Коломиец.

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