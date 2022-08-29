Об этом он рассказал на своем канале.

«На самом деле, по всем прогнозам, пожалуй, за всю тридцатилетку нашей независимости это будет самая сложная зима. Это по всем показателям, и дефицит энергоносителей на рынке даже в Европе сейчас. Мы видим, как Германия закупает сейчас дрова, закупает паллеты для того, чтобы отапливать свои дома. Мы, кстати, недавно приняли закон, который подписал Президент, что для населения во время этой зимы, во время войны не будут увеличиваться тарифы. Это была принципиальная позиция нашей команды, мы это выполнили», – сообщил Александр Качура.

Но, как заявил нардеп, есть сценарии, по которым будут нанесены удары по ТЭЦ, будут нанесены удары по критической инфраструктуре, по подстанциям, и это может привести к тем или иным перебоям в энергетической системе. И именно это, как отметил нардеп, россия и планирует сделать зимой.

«Они (россияне – Ред.) так же хотели Киев взять за три дня, они хотели разные сценарии выполнить, Януковича сюда привести, над чем я очень смеялся. Их безумные планы – это их безумные планы. То, что они будут вредить, то, что они хотят уничтожить украинский народ, как они это делали столетиями, начиная с Голодомора, запуская свою репрессивную машину. Они хотят это сделать, но им это не удается сделать», – отметил нардеп.

По словам Александра Качуры, россии не удастся уничтожить Украину, поскольку украинский народ всегда восстанавливается, он, несмотря на давление и пытки, всегда выстоит.

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