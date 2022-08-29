Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
«Украинцам, которые из-за войны оказались за границей, однако уже решили вернуться домой, будет выплачиваться финансовая помощь. Сумма будет 18 тысяч гривен. Получат далеко не все», – сообщает Екатерина Котенкова.
Как она говорит, это будет программная поддержка Vidnova Fellowship, в рамках которой помощь получат люди, которые работали в Украине до начала войны в общественном секторе, но были вынуждены покинуть работу. То есть констатирует она, это финансовая и методическая поддержка людям, которые захотят возобновить свою общественную деятельность в Украине.
«На помощь в рамках этой программы могут рассчитывать беженцы, возвращающиеся в Украину, имеющие опыт работы в таких сферах: культурный менеджмент, искусство, неформальное образование, социальное предпринимательство, инновации, защита прав человека, медиа, а также экология и охрана окружающей среды», – объясняет Екатерина Котенкова.
По ее словам, программа Vidnova Fellowship будет действовать в Украине с октября этого года по январь следующего года, а помощь в размере 18 тысяч гривен будет выплачиваться в течение 3 месяцев.
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