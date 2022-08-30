Политический консультант Александр Вербицкий рассказал, что для полноценной работы ленд-лиза нужно время, но ВСУ и обычным вооружением смогли дать отпор противнику.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Финансовый год закрывается в конце сентября и с конца сентября может начать полноценно ленд-лиз. То есть то, что случилось у нас 8-9 мая между нашими союзниками и нами по программе ленд-лиза, защиты демократии в Украине, это полноценная программа, которая в принципе ассоциируется с той, которая в свое время была открыта президентом Рузвельтом», - отмечает Александр Вербицкий.

По его словах, сейчас для Украины это перспектива нескольких ближайших месяцев, конец августа, сентябрь, октябрь. В то же время эксперт объясняет, что до момента начала работы ленд-лиза проходит обучение, то есть для этого необходим какой-то период в зависимости от системы вооружения и опыта персонала.

«На системе обычных вооружений сегодня наша украинская армия показывает чудеса и это уже заявление и руководства НАТО, и специалистов, и экспертов за рубежом. То есть, такого они еще не видели», - подчеркивает Александр Вербицкий.

Также он отмечает, что первые сто дней войны показали много ключевых моментов: это сплотило украинский народ, наша армия дала достойный отпор и мир начал понимать, что Украина – отдельное государство от россии и СССР, с которым она ассоциировалась в умах политиков. Именно этим, считает политический консультант, обоснована широкая волна поддержки.

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